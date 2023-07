A Kapos Atlas Kft-nél ragaszkodnak a magyar, és ezen belül a saját körülményeik között képzett munkaerőhöz, felelte kérdésünkre Horváth Árpád ügyvezető igazgató. Nem dolgoznak kiközvetített bérmunkásokkal, mert a cég még olyan szerencsés helyzetben van, hogy tudja biztosítani a saját igényeihez megfelelő létszámot. Üres álláshely azonban mindig akad náluk, erősítette meg az ügyvezető. Összesen 280-290 alkalmazottat foglalkoztatnak.

A munkaerő toborzás lehetősége egyre szűkül a hazai munkaerőpiacon.

– Az biztos, hogy a munkaerő minősége az utóbbi években hagy némi kívánnivalót maga után – mondta Horváth Árpád. – Sok jól képzett munkaerő ment Nyugatra, és a hazai szakmunkásképzés nehezen biztosítja az utánpótlást, így a színvonal valamelyest esett.

Dél-Somogyban az utóbbi időszakban inkább megnövekedett az álláskeresők száma, számolt be erről Tóth János, a csurgói Metallux Zrt elnök-ügyvezetője. Nem találkoztak nem magyar anyanyelvű álláskeresőkkel, és a külföldi munkásokra nincs is szükség jelenleg a dél-somogyi régióban, erősítette meg. Más környékbeli cégek ugyanis a nehéz gazdasági helyzetben váltak meg munkaerőtől, ezért jelenleg több lett az álláskereső ezen a vidéken.Újabb munkásokat nem tudnak alkalmazni a csurgói üzemben, inkább azon dolgoznak, hogy megtartsák a mostani állományukat. Ezt nagyon fontosnak tartja a cég vezetése, mert a megnövekedett infláció miatt a dolgozóik keresetének reálértéke érezhetően csökkent. Ezt ellensúlyozandó igyekeznek a munkásaik keresetét kiegészíteni, de a jelenlegi gazdasági helyzetben a munkaadók keze meg van kötve, felelőtlenül nem tudnak jutalmakat és jövedelem-kiegészítéseket osztogatni, bármennyire is látják a célt, szögezte le a cégvezető.