Helyi termelői gyümölcsökből még smoothie is készült, amelyet bárki megkóstolhatott a somogyszentpáli Gasztro feszten. A Veszprém-Balaton 2023 rendezvénysorozat keretében megvalósított rendezvényen látványfőzésen egészséges ételeket is kóstolhattak a résztvevők. S a marcali szakképző iskola harmadéves szakácstanulói is bemutatót tartottak.

Generációkat hozott össze ezúttal is az étel, hiszen örömfőzésen vehettek részt gyerekek és felnőttek. Az eseményen részt vett Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője.

A településen zajlik az élet, legközelebb Street Art fesztiválnak ad otthont Somogyszentpál.