Nyitrai István a település polgármestere lapunknak elmondta, tavaly egymillió forintot költöttek a 16 éves buszra, mert elromlott a sebességváltója, és csaknem félmilliót fordítottak arra, hogy az elrozsdásodott küszöböt felújítsák.

– Most a kitört ablaküveg miatt nem tudjuk használni a 16 személyes buszt – mondta Nyitrai István. – Az egyik lakónk nemrég kaszálta a füvet a portája előtt, és a gép felkapott egy kavicsot, ami nekirepült a busz hátsó ablakának. Sajnos az üveg ezt nem bírta, és kitört. Elméletileg gyorsan be lehetne szerelni az újat, de ilyen típusút nem találtunk sehol. Magyarországon nincsen megfelelő, de ígéretet kaptunk arra, hogy Törökországból tudnak szerezni egy üveget, de arra legalább fél évet várni kell. Ennyi időnk nincsen, mert szeptembertől muszáj szállítani a gyerekeket a simonfai óvodába. A 13 fiatalt egyszerre, csak ezzel a járművel tudjuk vinni – tette hozzá a település polgármestere.

Nyitrai István hozzátette, egy kaposvári vállalkozás várhatóan Lengyelországból tud majd megfelelő üveget szerezni. A 60 centiméter széles és 50 centiméter magas üvegért több mint félmillió forintot kell fizetnie az önkormányzatnak. A bőszénfai polgármester arról is beszélt, jelenleg nyolcszemélyes busszal szállítják a gyerekeket óvodába. A jármű naponta többször is fordul, ami jelentős kiadást jelent az önkormányzatnak.

