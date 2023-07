Két napig volt egyirányú a Keceli bejáró, ahol a szakemberek aszfaltozási munkálatok végeztek. Szombaton közösségi oldalán jelentette be Szita Károly, polgármester, hogy a munka elkészült, s már használhatják is az erre igyekvők, vagy itt élők a bejárót.

A városvezető kiemelte azt is, hogy a járda is új burkolatot kapott a munkálatok végeztével. Így már nem csak az autós, de a gyalogos közlekedés is zökkenőmentes lett a városrészben.