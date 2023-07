Figyelni kell az elszáradt bajuszát, a sárga hasát, a hangját és a kacsnál be kell esnie kicsit – mutatta az érést meghatározó praktikákat Bugyi Roland. Családjával több, mint negyven éve foglalkoznak dinnyetermesztéssel. Idén csaknem öt hektárnyi területen április közepén ültették ki a fóliából a palántákat. Az időjárás nem mindig kedvezett a növénynek. – A hideg, párás esték miatt nem tudott felszáradni a talaj és megjelentek különböző betegségek, jóval többször kellett permetezni peronoszpóra, lisztharmat, atka, levéltetű ellen, mint a korábbi években – tette hozzá a termelő. Megjegyezte: egy jó erős közepes termésre számítanak, bíznak abban, hogy a jégverés elkerüli területeiket. A csíkos héjú dinnye náluk a sláger, de van fekete héjú is.

Sárga és cukordinnyéből is bőséges a választék. – A 28-30 fok a legideálisabb a dinnyének, ez a nagyon meleg, a magas UV sugárzás már nem tesz jót neki – mondta el Bugyi Szabolcs, miközben édesanyjával vágták le a beérett dinnyéket. – A család apraja nagyja is dolgozik ilyenkor, mindössze egy-két idénymunkásunk van, még Franci kutyánk is szereti a dinnyét, ki is tudja választani az érettet – mondta mosolyogva. Dinnyeföldjük előtti bódéjukban egymás után érkeztek vásárlók. Július 11-én nyitottak. – Heves megyei vagyok és a nővéreméknél voltunk Marcaliban és direkt erre kerültünk, hogy vegyünk dinnyét itt, mert azt hallottam, hogy itt nagyon finom – mondta el Nagy István, ahol kislányával és párjával pakolt a dinnyéket a kocsiba. A dinnye kilója 530 forintba kerül. – Muszáj volt picit emelnünk a drága imput anyagok miatt, ez fölé már nem szeretnénk menni – tette hozzá Bugyi Roland. Megjegyezte: a háziasszony szeretik a tíz kiló alattit, mert a nagyobb már nem fér be a hűtőbe. Megjegyezte: jövő héttől már nagyobb mennyiségben környékbeli kereskedőknek is szállítanak.

A boltokban július első hetétől már nagyobb mennyiségben kapható hazai dinnye. Először a déli országrészből, Békés, Tolna, Baranya térségéből, majd a hevesi régióból kerül a dinnye a fogyasztókhoz, később, július végétől Szabolcs-Szatmár-Beregből és kedvező időjárás esetén szeptember közepéig-végéig elérhető lesz. A tavalyi 2600-hoz képest 2900 hektáron termelnek dinnyét hazánkban. A szakemberek mintegy 140-160 000 tonna termésre számítanak idén, amiből mintegy 15 ezer tonna a sárgadinnye, a többi görögdinnye. Magyarországon átlagosan egy fő 10 kilónyi dinnyét fogyaszt. Várhatóan az idén megtermelt dinnye harmada kerül exportra, legnagyobb része a lengyel, a cseh, a szlovák és a német piacra.