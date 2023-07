A Kaposvári Szakképzési Centrum érettségi utáni és felnőttek szakmai oktatása, képzése keretében öt város tíz intézményében összesen tizennyolc ágazat szakmájában hirdet képzéseket. A szakképzési törvény lehetőséget biztosít az előzetes tudás vagy szakmai tapasztalat beszámítására, így a két éves képzési idő lerövidíthető. A felnőttek számára rugalmas munkarend és egyénre szabott tanulási útvonal is segíti a szakmatanulást. Rövidített idejű, intenzív képzésekre is van lehetőség jelentkezni, így több szakma esetében lehetőség van előzetes tudás beszámítása nélkül is egy, illetve másfél év alatt szakmát szerezni.

A képzések ingyenesek, a részletes szakmaismertetők elérhetők ide kattintva.