● A többség kertes házat vásárolna a csokos és babaváró támogatás iránt érdeklődő harmincas korosztályba tartozó házaspárok közül, lakásban 35 százalékuk képzeli jövőjét.

● A 20-39 milliós árkategóriában eladásra kínált lakóingatlanok iránt érdeklődik az érintettek 27 százaléka, míg a 40-59 milliós sávban 26 százalékuk keres. A 100 millió feletti tartomány mindössze 8 százalékuknak opció.

● Azért is érdemes kihasználni a jogosultaknak év végéig a lehetőséget, mert a nagyvárosi csok év végi kivezetésével együtt számos kedvezmény megszűnhet. Az illetékmentességgel és a csok-hitellel együtt a babaváró igénylők több millió forinttal több támogatásban gondolkodhatnak idén mint jövőre.

Jövőre megváltozik az igényelhető állami támogatások rendszere. Akik a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) és a babaváró támogatás segítségével szeretnének lakóingatlant venni, azoknak érdemes sietniük. Különösen, ha a leendő családanya 30 évnél idősebb és a család nem kistelepülésen tervezi az otthonát. A mostani ingatlanpiaci helyzet még kedvező lehetőségeket is tartogathat a vásárlóknak - derül ki az ingatlan.com és a cégcsoporthoz tartozó money.hu elemzéséből, amely azt is bemutatja, hogy a csokra és babaváró hitel iránt érdeklődő 30-39 éves házaspárok milyen lakóingatlanokat keresnek leginkább.

“Azzal, hogy a jelenlegi kilátások szerint az év végén kifutnak a csokos támogatások, a gyermekvállalást és lakóingatlan-vásárlást tervező házaspárok extra keresletet hozhatnak a lakáspiacra. Nekik a babaváró támogatás is lényeges tényezőt jelenthet a vásárlásban, bár ez a lehetőség jövőre is megmarad, viszont jelentősen szigorodnak az életkorra vonatkozó feltételek. Azért is érdemes sietni a csokra jogosult pároknak, mert jövőre a nagyvárosi csok is kivezetésével számos egyéb kedvezmény is megszűnhet. Az illetékmentesség és a kedvezményes csok-hitel akár több millió forinttal több támogatást jelenthet a vevőknek idén mint jövőre.” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

“Kiemelten fontos most az időzítés. A csokos támogatáshoz járó lakáshitel, valamint a babaváró hitel kamatozása sokkal kedvezőbb, mint a piacon elérhető hitelek. Ha pedig a vásárláshoz még további kölcsön szükséges, akkor az idén felvett piaci lakáshitelt később - a kamatok csökkenésekor - olcsóbbra lehet majd cserélni. Akik azonban nem lépnek és jövőre kiszorulnak az állami támogatásokból sok millió forinttól eshetnek el. Ha az önerőn felüli teljes vételárat piaci hitelből kell megoldaniuk, akkor a visszafizetendő összeget tekintve több tízmilliós különbséget is jelenthet ezeknek a családoknak.” - tette hozzá Korponai Levente, a money.hu vezetője.

Ilyen ingatlanba költöznének a 30-as babaváró igénylők

Az ingatlan.com oldalán elérhető Hitelintéző adatai szerint a csok és babaváró iránt is érdeklődő házaspárok majdnem 16 százaléka már kiszemelte a megvásárolni tervezett lakóingatlant, 47 százalékuk pedig aktívan keresi. A fennmaradó 36 százalékuk pedig még csak álmodozik új otthonáról.

Az állami támogatások iránt is nyitott harmincas korosztály kétharmada családi ház, ikerház vagy sorház vásárlását tervezi, tégla és panellakások iránt 35 százalékuk érdeklődik. Az érintettek 27 százaléka 20-39 millió forintért eladásra kínált ingatlanok iránt érdeklődik, 26 százalékuk pedig 40-59 milliós árkategóriában keres otthont magának. További 15 százalékuk a 60-79 milliós sávba tartozó ingatlanok kínálatából választana, 8 százalékuk pedig összesen 80-99 milliót tudna rászánni a vásárlásra. A 100 millió forintnál drágább lakóingatlanok iránt az érintett családok 8 százaléka érdeklődik.

A babaváró támogatás és csok segítségével vásárló 30-asok közül a legtöbben Budapest XIV., XIII. és III. kerületében érdeklődnek az eladó ingatlanok iránt. A fővároson kívüli keresletet tekintve az agglomerációhoz tartozó Érd és Dunakeszi mellett Debrecenben, Szegeden, valamint Kecskeméten a legélénkebb az érdeklődés csok-kal és Babaváróval tervezők körében.