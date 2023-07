Több alkalommal is kialakult zápor, helyenként heves zivatar is. Nagy területen élénkült meg a nyugatias szél, és zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordultak. Somogyban szerda reggelig harminc riasztáshoz kellett vonulniuk a tűzoltóknak a viharkárok felszámolása miatt, felelte kérdésünkre Óvári Timót, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője. Főként kidőlt fák, leszakadt faágak okozták a legtöbb gondot vármegyeszerte. Kaposváron a Nap utcában egy hatalmas fa dőlt egy lakóépületre, illetve Andocson egy vasúti sínpárra dőlt két nagy fa, ezzel akadályozva a vonatközlekedést az esti órákban. A hivatásos önkormányzati tűzoltók mindegyik somogyi helyszínen gyorsan és sikerrel avatkoztak be, és felszámolták a vihar nyomán keletkezett veszélyhelyzeteket, kiemelkedő nehézségű feladattal azonban nem kellett megbirkózniuk.