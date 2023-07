Az idei bakancslistánkon Győr szerepelt, s Arrabona a hőségben is bűvölt bájaival. Főtérre futó sikátoraival, olajfáival, leandereivel, már délelőtt is érzékelhető, estére felélénkülő pezsgésével. Szakrális múltjával, képző- és iparművészeti örökségével, hiszen a Mosoni-Duna, a Rába és a Rábca torkolatában elterülő városhoz kötődik többek között Borsos Miklós és Kovács Margit életműve. Váczy Péter műgyűjtő bámulatos bútorai hívogatnak a Nefelejcs közbe, a Vastuskós házba pedig a Patkó Imre-gyűjtemény reprezentatív anyaga – köztük Picasso, Kassák, Kondor Béla, Keserű Ilona művei.

A Káptalandomb szintén bőséges látnivalót kínál; a Könnyező Madonna képet őrző székesegyház előtt Szent László, a lovagkirály alakja fogad bennünket bronzba öntve. Alkotója az a Lebó Ferenc, kinek Somogyváron is áll egy szobra az apátsági romok között. Pazar eleganciával szembesülünk a székesegyház kincstárában, ahol 1000 esztendő ölelkezik össze. Megrendítő a Boldog Apor Vilmos Emlékkiállítás, mely a püspök életét veszi nagyító alá – gazdag dokumentációval, hangbejátszásokkal, filmrészletekkel. Mindenkinek mindene akart lenni, s hogy mentse a lányokat, asszonyokat az orosz katonáktól, vállalta a vértanúságot. Pinceboltív őrzi a golyónyomokat, a mártír főpap áldozatvállalását az eleven emlékezet. Szüntelenül imádkoznak mielőbbi szentté avatásáért. Szarkofágja a székesegyházban található, a Szent László-hermával szemben, ahol a 6 közelmúltban szentelt pap is fejet hajtott újmiséjükön. Köztük azok a fiatalok, akik felszentelésük előtt a Kaposvári egyházmegyében vettek részt lelkigyakorlaton.

A szellemi-lelki töltekezés mellett jóféle borokat kóstoltunk, és a halászlé sem maradhatott el Duna-parti sétánk során. 4 varázslatos nap után feleségemmel nyugtáztuk: vissza kell még térnünk Győrbe.

Kocsink nem lévén, vonattal indultunk haza, s ekkor jött a feketeleves. Tudtuk, hogy több­órás zötykölődés vár ránk, de azt nem, hogy az interrégiós vonaton nem használhatók az illemhelyek. Ez akkor derült ki, mikor az egyik hátizsákos srác akarta szükségét végezni, amikor is a kalauz közölte: Majd Celldömölkön. – Az hány perc még? – 17! – Végül is van nálam egy üveg, megoldhatom úgy is – zajlott a diskurzus a kalauzzal, aki semmiről sem tehet. Az időhiány az oka mindennek, s az, hogy Győrött és Pécsett lehet csak leereszteni a tartályokat. Elméletileg naponta kellene, de jó, ha egyszer összejön hetente. Mi Sümegig bírtuk. A szolgálattevő sürgetett bennünket. Miért gondolta, hogy a kelleténél többet akarunk időzni az illemhelyen? Nem világot látni jár oda az ember...

Már a lengyeltóti wc-szünet szerveződött, amikor közölték: a Kaposvárra utazók szálljanak le Fonyódon, mert kerékpárokat és biciklistákat kell szállítaniuk, sokan vannak, nem férnének fel. Fonyódon le, át az aluljárón, fel a vonatpótló buszra, melynek csomagtartója tele drótszamárral. Közelünkben Cigány Madonna fedetlen kebellel szoptatja 3 év körüli szöszi fiát. Szeretetteljes kapcsolatukban mély intimitás. Jó rájuk feledkezni, de még jobb 5 órás viszontagságos út után kinyújtóztatni elgémberedett tagjainkat. De nincs baj! Hív a vasút, vár a MÁV!



