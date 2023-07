A Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022 című pályázaton nyert mintegy 25 millió forintos támogatást a település. A forrásból felújították az utoljára 2002-ben tatarozott épületet, valamint új modullal előregyártott fehér és fekete márvány burkolatú urnafalat vásároltak, ahol 24 elhunytat tudnak végső nyugalomra helyezni.

Elkészült az új cserepes-lemez fedés a tetőn és kiegészítő bádogos munkákat is végeztek, valamint az esővíz elvezetést is megoldották. Épületen belül a falakon a vakolatot 1,5 méter magasságig leverték, helyén új szárító vakolat készült. A külső nyílászárókat új műanyag szerkezetekre cserélték és a WC és tároló helyiségekre is került egy-egy ablak. Vásároltak egy új hűtőkamrát a ravatalozóba, de az új padlószigetelést is el tudták készíteni a támogatásnak hála. A munkálatok végére teljesen megújult a villamosrendszert és bővítették az áramvételezést is, valamint a mérőhelyet korszerűsítették.

Az átadón részt vett Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője is.