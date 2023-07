A rendezvényre a Senior Prémium Program keretében a kaposvári helyőrségi klubban került sor, amelynek elsődleges célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a helytelen időskori életmódból adódó kockázati tényezőkre, ezen belül a fel nem ismert egyéni rizikófaktorokra.

A program első részében a részvevők tájékoztatót hallgattak meg az időskori kiegyensúlyozott táplálkozás szükségességéről, amelynek során az előadó beszélt az ebben a korban megváltozott szükségletekről és részletesen szólt a fogyasztásra ajánlott élelmiszerekről és azok egyéntől is függő mennyiségéről. Néhány tév­hitet is eloszlatott, így például a magas koleszterinszintért nem elsősorban a bevitt élelmiszer a felelős, tojásból akár hatot is lehet fogyasztani hetente, belsőséget azonban kéthetente is csak 2–3 alkalommal. Amúgy mértékkel bármit lehet enni, ugyanakkor a cukorbetegeknek vagy az arra hajlamos időseknek fokozottan figyelniük kell a cukorbevitelre és az ételek szénhidráttartalmára, valamint a normál testsúlyra és a rendszeres mozgásra is.

Kérdésre válaszolva az előadó az adalékoktól mentes, természetes növényi alapú édesítőket ajánlotta cukor helyett.