– Két kórokozó okozza, a gnomónia gombabetegség és a xanthomonas baktérium kettős fertőző hatása érvényesült a terméskötődéskor, az esős időjárás nagyon kedvezett mindkét kórokozó szaporodásának – magyarázta Tóth István. Van olyan kert, ahol a zöld termés fele lehullott a fáról.

Tavasszal lemosó permetezéssel és réztartalmú készítményekkel tudtak védekezni a fertőzése ellen. Július közepén megkezdődött a nyugati dióburok-fúrólégy rajzása.

Egy-egy burokból akár 40–50 nyű is előkerülhet, teljesen belefúrják magukat a termésbe így károsítva a dióbelet is. A kár­tevő a zöld burkot feldarálja, az elkezd rothadni, korhadni.

– Akinek van lehetősége, acetamipirid hatóanyagú rovarölő szerrel permetezze a fákat 8–10 naponként és sárga fogólapokat, rovarcsapdákat helyezzen ki, így nagymértékben tudja csökkenteni a fertőzést – sorolta Tóth István.

Akik a fa alá fóliát terítettek és a rajta lévő leveleket összeszedték, ott kevesebb a kártevő. – Jelenleg 5-6 ezer forint körül van egy kiló dióbél, a természet nem adja ingyen termését, de ha megfelelően védekezünk, akkor megmenthetjük a diót a karácsonyi ünnepekre. A dióburok-fúrólégy is elkezdte támadását, petéket rak a zöld héj alá.