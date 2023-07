Megmozgatta a lelket az egykori rinyakovácsiak találkozója, amely szívből jövő, őszinte ölelés volt – mindenféle érdek és színpadiasság nélkül. A közös múlt ölelt össze bennünket, amelyben szüleink, nagyszüleink, s további felmenőink is kiemelt szerepet kaptak. Élni, dolgozni, szeretni tanítottak bennünket. Mosolyaikkal, bölcs intelmeikkel, a kétkezi munka örömével és elégedettségével, a falu szokásrendjével, erkölcsi tartásával, templomi igehirdetésekkel, a népélet gazdag kincsestárával, a természet és az állatok szeretetével. Így jelölve ki számunkra utat, perspektívát, így adva tudást, tartást, tisztességet, melynek – hiába más a XXI. századi trend –, ma is nagy hasznát vesszük.

S ha hajlamosak vagyunk is elfeledni mindazt, amit a bölcsőringató szülőföldtől kaptunk, szaporodó éveink eszünkbe juttatják a nem feledhetőt. A kultúrházban bemutatott előadásokat, melyeknek végén csokizápor volt a színjátszók jutalma a publikumtól, mókás menyasszonyszöktetéseket, mustszagú szüretek ízét-örömét, disznóölések vérbő forgatagát. Mindemellett: a megrendültséget is szeretteink ravatalánál állva.

És a nosztalgiát, amikor belépek nagyszüleim egykori portájára, ami néhány esztendeje „Jó kis hely” Szolgáltatóházként működik. Jó kis hely volt ez a 70-es években, kiskamaszkorom idején is, ám azóta Rinyakovácsi is fokozatosan vetette le régi ruháját. Ugyan sajátos falusors jutott neki, de az eleven emlékezet és a településvezetés sikeresen átmenti majd az újabb generációknak. Az elszármazottak örömére is, akik vélhetően frissen nyírt pázsiton lépkedve hajthatnak fejet őseik sírjánál.