Nem tudom, gondolkoztak-e már azon, hogy milyen mélyen is gyökereznek a fák? Melyek azok, amelyek életük során mindössze 2-3 méterre törnek csak, míg mások meg sem állnak 60 méterig, hogy eljussanak az életet adó és fenntartó vízhez, az abban lévő tápanyagokhoz. Tudjuk, hogy a fák is – mint minden halandó - megszületnek, élnek és meghalnak. Aztán pedig kezdődik minden elölről! Mert a fák gyökerei a természet igazi csodái. Az első pillanat az, amikor a termékeny talajba hulló mag a víz hatására kicsírázik, gyökeret ereszt. Ha észrevesszük, mi emberek, örülünk neki, óvjuk, vigyázzuk, segítjük. Így van ez jól! Aztán ezek a gyökerek elindulnak hosszú-hosszú vándorútjukra, mert tudják: erősödniük, növekedniük kell, hogy táplálják és megtartsák az időjárás szélsőséges megnyilvánulásainak is kitett fákat. Hogy aztán ezek a fák az idők folyamán termést hozzanak, magot szórjanak, hogy minden kezdődhessen elölről egészen az idők végezetéig. Ez a gyökerek örök sorsa!

Ötven diák érkezett 14 országból a Magyar Ifjak IX. Világtalálkozójára (MIVIT) Somogyba. Ezek a fiatalok már nem itt születtek, nem itt élnek, de magyarok! Hivatalos szóval másod-harmadgenerációs, magyar származású fiatalok, akik a világ legkülönbözőbb pontjairól jöttek, hogy az itt töltött napok alatt tovább növesszék a „gyökereiket”, hogy új tápanyagokat találjanak, magyarul ismerkedjenek az itt élő magyarokkal, azok mindennapjaival, a történelmi örökséggel, a látnivalókkal, a közösségekkel, a magyar kultúrával, az anyaország semmivel nem helyettesíthető kisugárzásával.

Hála és köszönet azoknak, akik megszervezték ezt a lehetőségek, s azoknak is, akik tápanyagot adtak és adnak, akik nélkülözhetetlen életvizet kínálnak és kínáltak a „gyökerek” további növekedéséhez, erősödéséhez. Mert igazából ez másként nem megy! A magnak be kell érnie, s ha termékeny talajra hull, akkor minden kezdődik elölről! Az idők végezetéig!