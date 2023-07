A tábor vezetője arról is beszélt lapunknak, az egy hetes vakáció a gyerekeknek többféle esélyt is kínál. Sokan nem jutnak el semmilyen nyári táborba, ezért a kastélyosdombói nyaralás az egyetlen esélyük arra, hogy a szünidő alatt eltávolodjanak otthonról.

A 11 éves Hankó Levente Vizsolyról érkezett a segélyszervezet somogyi táborába. A diák érdeklődésünkre elmondta, nagyon boldog és hálás, amiért eljutott más vármegyébe. Már az első napon is több barátot szerzett magának és sok játékos élményben lehetett része. A novajidrányi Bódi Nikolász is első alkalommal járt Kastélyosdombón. A fiatal lapunknak elmondta, a szerencsésebb gyerekek közé tartozik, mert a vakáció alatt még egy másik táborba is eljuthat majd.

A dél-somogyi településen a következő két hétben is szerveznek majd Esély tábort. A jövő héten kizárólag somogyi fiatalokkal foglalkoznak, majd az ország több pontjáról érkeznek gyerekek, akik sport és egészségtudatos életmód táborban tölthetnek el egy hetet.