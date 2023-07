Már reggel pucolta a hipermarket huszonöt önkéntese a zöldségeket. A dolgozók mellett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület munkatársai a három nagy üstben pirították a hagymát. – Kerül bele a hagymás alapra virsli kolbász, krumpli és teszünk bele még sárgarépát, zellert is – mondta el Tamási Ferenc, aki kollégáival együtt ötszáz adag paprikás krumplit főzött. Szerecz-Balogh Bernadett, a szervezet projektmenedzsere elmondta: a kaposfői Szent Erzsébet Alapítványnak csomagolják be az ételeket, akik rászorulók között osztják szét. A szervezetnek 2013 óta másfél millió mentett ételt adtak oda. A kaposvári hipermarket és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tíz éve működik együtt. Idén tízezer adag paprikás krumplit készítenek, most tartanak kilencezer adagnál. Közben pedig hétköznap és hétvégén is folyamatos az élelmiszermentés. – Kezdetben pékárut mentettünk, majd bővítettük zöldségekkel, ha egy csomagban van egy sérült, barnás, túlérett paprika, akkor kivesszük, de a többi zöldséget odaadjuk az egyesületnek – mondta el Bérces Éva, a Tesco közösségi működési menedzsere. Hozzátette: az élelmiszermentést napi szinten 160 üzletükben végzik. Tavaly 2700 tonna ételt tudtak így adományozni rászorulóknak. – Az a közös célunk, hogy helyszínen tartsuk az élelmiszert és olyan közösségekhez juttassuk el, akik rászorulókat tudnak támogatni – emelte ki a közösségi működési menedzser.