Egy légkondicionáló beépítéséhez nem kell külön engedélyt kérni, azonban ez nem azt jelenti, hogy bárhová, bármilyen módon elhelyezhető a készülék. A klímákkal kapcsolatos tüzek megelőzése érdekében csak megbízható forrásból származó készüléket szereltessünk be, a telepítést és karbantartást pedig bízzuk szakemberre. Ha régi, alulméretezett hálózatra, vagy nem hozzáértő módon kötik be a klímát, az könnyen tűzhöz vezethet. Idén már 22 klímaberendezés okozott lakástüzet. A legtöbb esetben alig egy négyzetméteren égett a légkondicionáló kültéri egysége, de a homlokzati szigetelés megolvadása miatt a járulékos károk is komolyak. Idén a legnagyobb ilyen jellegű tűz Pomázon történt, negyven négyzetméteren okozott károkat. A légkondicionálókban keletkezett tüzek elektromos meghibásodásra, vagy mechanikai hibára vezethetők vissza.

Évtizedekkel ez előtt épült társasházakban, panelházakban, családi házakban gyakoriak az alulméretezett elektromos rendszerek. Ennek oka, hogy akkoriban jóval kevesebb elektromos eszköz volt használatban. A régen beépített vezetékek átmérője és a kötések nem mindenhol alkalmasak a megemelkedett energiafelhasználás kiszolgálására. Napjainkban több elektromos háztartási eszközt használunk, és azok teljesítménye is nagyobb. Több elektromos gép együttes működése könnyen túlterhelheti a rendszert. A vékony, alulméretezett vezetékekben megnő az átmeneti ellenállás, ami hőt termel, a vezetékek pedig annyira felforrósodnak, hogy meggyullad rajtuk a szigetelés, a tűz pedig átterjed a környező tárgyakra.

A korábbi hibás kötési gyakorlat szerint összesodort réz és alumínium vezetékek idővel ugyancsak tüzet okozhatnak. Az ilyen kötés idővel melegedni kezd, egészen addig, amíg meg nem gyullad a szigetelés, ami lakástűzhöz vezet.

Egy régi épületbe újonnan felszerelt klímaberendezés is könnyen túlterhelheti a régi hálózatot. Ezért csak a terhelést bíró, megfelelően méretezett elektromos hálózatra szabad klímaberendezést csatlakoztatni, mert ezek használata a nagy melegben fokozott áramfelvétellel jár. A telepítésnél érdemes gondoskodni megfelelő áramköri védelemről is, hogy baj esetén magától lekapcsoljon, illetve könnyen áramtalanítani lehessen. Az éghető dolgokat távolítsuk el a kültéri egység közeléből. Társasházak falán egymáshoz közel több kültéri egység is helyet kaphat. Ezeket úgy érdemes elhelyezni, hogy ha az egyik kigyulladna, a tűz ne tudjon átterjedni a másikra. A mechanikai hibák elkerülése érdekében a karbantartásra is hangsúlyt kell fektetni, megfelelő zsírozás, olajozás hiányában, vagy a csapágy kopásával hő keletkezik a súrlódástól, és könnyen leéghet a légkondicionáló motorja. A kültéri egység gyakran a tűző napon van, és kánikulában szinte egész nap maximális teljesítményen üzemel. Ilyen körülmények között könnyen károsodhat, túlhevülhet, meggyulladhat. Időnként érdemes tehát nemcsak tisztíttatni, hanem a tüzek elkerülése érdekében szakemberrel megnézetni a klímát.

Ha kigyulladna a klíma, amíg feszültség alatt van, tilos vízzel oltani. Mivel a legtöbb tűzoltó készülék alkalmas elektromos tüzek oltására is, ha feszültség alatt van, egy porral oltó tűzoltó készülékkel érdemes megkezdeni az oltást. A tűzoltó készülékeken fel van tüntetve, hogy használható-e elektromos tüzekhez. Otthonra a legjobb megoldás egy hat kilogrammos ABC porral oltó tűzoltó készülék, ezzel szinte minden ház körüli tűz biztonsággal oltható. Ha gyermekek, vagy idősek is laknak az épületben, érdemes lehet egy két kilogrammos tűzoltó készüléket is vásárolni, amelyet ők is elbírnak. Egy tűzoltó készülékkel a kezdődő tüzeket kiválóan el lehet oltani, megelőzve egy nagyobb tüzet, komolyabb károkat és a személyi sérülést.

Bármilyen tűz észlelése során a legfontosabb a gyors helyzetfelmérés. A tűz másodpercek alatt rohamosan terjedhet, így ha látunk esélyt a tűz sérülés nélküli eloltására, akkor azt azonnal kezdjük meg. Ha nincs ilyenre lehetőség, akkor menekülés közben az első dolgunk a tűzoltók értesítése a 112-es segélyhívószámon.