Éppen egy bábelőadásra toppantunk be a táborba; Kulcsárné Szendrődi Szabina mosolyogva mutatta bábjait, amelyekről kiderült, hogy egytől egyig maga készítette. A legkisebb gyerekek eközben kitartóan leskelődtek a paraván mögé. A bábjáték arról szólt, hogy egy mackó madár szeretne lenni; a tanulságos történet végére mindenki megérthette, nem jó más bőrébe vágyódni. Előadásától nem messze egymás után indultak a csoportok csapatzászlóval az erdőbe. A fák sűrűjében a gyerekek akadályversenyen vettek részt csütörtökön. Mint megtudtuk, a sportprogramok mellett kézműves foglalkozásokon is ügyeskedhettek tegnap.

Háló Viola Janka, az egyik táborozó elmondta: múlt pénteken érkezett Budapestről, és egy percre sem unta az ittlétet, mert annyi volt a program.

– Készítettünk színes karkötőt, bőrszütyőt és olyan játékkutyust is, amelynek lehet mozgatni a lábait – mutatta alkotásait a komlói Hegedüs Blanka, Janka barátnője.

Schmélné Papp Ágnes, a Magyar Pünkösdi Egyház gyermekmissziójának vezetője elmondta, hogy szinte az összes gyülekezetükből érkeztek hozzájuk fiatalok, összesen csaknem százan jöttek az idén a vótapusztai kastélyhoz táborozni. Már egy hete dolgoztak azon, hogy a kastélyban működő idősotthonuk parkja alkalmas helyszíne legyen a táborozásnak. Sok önkéntes segít, kiveszik a részüket a takarításból és az élelmezésből.

– Vannak, akik faházban, mások sátorban laknak, ebben a nagy hőségben ideális helyszín az árnyas fák alatt – tette hozzá a táborvezető. Megjegyezte: nagyon népszerű programok voltak a sorversenyek, a foci- és röplabdabajnokságok. A legkisebbeket pedig a bábok varázsolták el leginkább. A fiatalokat reggelente zenés-táncos istentisztelettel várták. – A zenével próbáltuk a gyerekekben a kezdeti feszültséget feloldani, s nagy a sikere ezeknek a programoknak is – emelte ki a táborvezető. Megjegyezte: a táborban szeretnék Krisztus üzenetét közelebb hozni a fiatalokhoz. – Jézus olyan korban mondta el, hogy mennyire szereti a gyerekeket, mikor lenézték, emberszámba se vették őket. Engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, mondta Jézus, és a kérése, üzenete ma is aktuális.

Schmélné Papp Ágnes elmondta: a táborozók pénteken utaznak haza, azonban hamarosan érkeznek a következők. A jövő héten a váltás után ismét gyermekzsivajtól lesz hangos a vótapusztai park környéke.