A nyári hónapokban egyre gyakoribb az extrém hőség, ami sokak számára jelent kihívást. Ezt támasztják alá a magyar tulajdonú Praktiker tapasztalatai is, miután az első tartós kánikula beköszöntével jelentősen megnőtt a kereslet a klímaberendezések, ventilátorok és léghűtők iránt, melyek közül idén eddig leginkább az álló ventilátort keresték a vásárlók. Kis odafigyeléssel és néhány eszköz beszerzésével sokat tehetünk azért, hogy a munkából vagy nyaralásból hazaérve hűs körülmények között tudjuk átvészelni a forróságot. Az idén 25 éves Praktiker szakértői az alábbiakban néhány javaslattal segítenek abban, hogyan tudjuk hűvösen tartan otthonunkat.

Klíma: ne vigyük túlzásba!

A forróság elleni küzdelem egyik leghatékonyabb eszközei a fali (split) és mobilklímák, nem mindegy azonban, miként használjuk. A Praktiker szakértői szerint kiemelten fontos, hogy minden szezon előtt kellő alapossággal kitakarítsuk a készüléket, ennek hiányában ugyanis elszaporodhatnak benne a baktériumok, melyek a levegő minőségén túl egészségünkre is veszélyt jelenthetnek. Hiába hangzik csábítóan, hogy az akár 38 fokos kinti hőmérséklet ellenére tavaszi időjárást varázsoljunk a nappalinkba, a szakértő szerint a kültéri hőmérséklettől mindössze 5 fokkal érdemes eltérni, így elkerülhetjük a hőmérsékleti sokkot, amelyet a lakásból kilépve kaphatunk. Fontos továbbá figyelni a párásításra is, hiszen a klímák szárítják a levegőt, ami akár fejfájást is okozhat. Mindemellett érdemes figyelmet fordítani a hideg levegő irányának helyes beállítására is, ha ugyanis folyamatosan közvetlenül a testünket éri a hideg szellő, az ízületi problémákat okozhat.

Árnyékolás: odafigyeléssel sokat spórolhatunk!

Klíma hiányában használhatunk léghűtőt és ventilátort is, de érdemes figyelmet fordítani az árnyékolásra is: könnyebb – és energiatakarékosabb – ugyanis hűvösen tartani a lakást, ha elkerüljük, hogy a közvetlen napsütés felmelegítse az otthonunk falait. Érdemes tehát redőnyt felszereltetni, melyet napközben érdemes leengedve tartani, de sokat segíthet a kihúzható napvitorla is, hogy árnyékot biztosítson a nagy üvegfelületek számára. Ha egyszerre akarunk küzdeni a hőség ellen és a természetért, a ház köré ültetett fák természetes árnyékot biztosítanak és javítják a mikroklímát is. Ha a külső árnyékolást nem tudjuk megoldani, a napsütéses órákban húzzuk be a függönyt a lakásban, így lassítva a felmelegedést.

Szellőztetés: fontos az időzítés

Sokak számára evidensnek tűnhet, hogy a tomboló forróságban a tágra nyitott ablakokkal vegyük fel a harcot. A Praktiker szakértői szerint a hatékony szellőztetés kulcsa az időzítés: a legmelegebb délutáni órákban érdemes becsukni a nyílászárókat, hogy ezzel is kint tartsuk a meleget, és csak este nyissuk ki újra, ha már lehűlt a kinti levegő. Érdemes azonban időnként

friss levegőt beengedni napközben is. Ezt úgy tehetjük meg leghatékonyabban, hogy rövid ideig kereszthuzatot csinálunk, így gyorsan cserélődik a levegő, de mégsem melegszik fel teljesen az ingatlan– ezt érdemes klímaberendezés használata mellett is elvégezni, mivel ezek a készülékek a lakás belső levegőjét keringetik, mely így egy idő után elhasználódik. Az éjszakai órákban a nyitott ablakokkal sokat tehetünk azért, hogy visszahűtsük otthonunkat, érdemes azonban szúnyoghálót felszerelni, hogy távol tartsuk a nemkívánatos rovarokat.

Apró trükkökkel a hűvösebb érzésért

Azt, hogy mennyire érzünk melegnek egy adott hőmérsékletet, számos tényező befolyásolja, ilyen például a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége, a légmozgás vagy épp a páratartalom. A levegő áramoltatását legegyszerűbben ventilátor segítségével tudjuk megoldani, és a Praktiker tapasztalatai alapján a kánikula beköszöntével meg is nőtt a kereslet erre a termékcsoportra: idén elsősorban az álló ventilátorok a leginkább kelendőek, de népszerűek a torony és asztali verziók is. Szintén jelentősen befolyásolja a hőérzetünket a lakás páratartalma: minél alacsonyabb a relatív páratartalom, annál alacsonyabbnak érezzük ugyanazt a hőmérsékletet, így azokban a helyiségekben, ahol rendszeresen tartózkodunk és magas a páratartalom – például ahol a ruháinkat teregetjük –, érdemes megfontolni egy párátlanító készülék beszerzését.