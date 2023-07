Július 23-án, Siófokon újra megrendezésre kerül a Smart Sport Expo és a Fitness Fesztivál, a Balaton legnagyobb fitness és multisport rendezvénye – írja a likebalaton.hu. A helyszín a Plázs lesz, ahol 09:00-tól 17:00-ig folyamatosan zajlanak majd az események, többek között a közel 10 színpadon.

Az érdeklődők számos mozgásformát kipróbálhatnak, beleértve az új kedvencet, a Salsation-t is. Emellett számos ismert személyiség, például Péntek Enikő, Katus Attila, Tatarek Rezső és Pancsó Gergő vezetnek majd edzéseket, mint a ZONA edzés vagy a Just Fit edzések. A spinning színpad is nagy népszerűségnek örvend majd.

A fesztivál kiemelt eseménye a Nemzetközi Just Clear Fitness Kupa nyári versenye, amely több kategóriában kerül megrendezésre, így a FitModel, Bikini Fitness, Wellness, Men’s Physique és a Fitt and Beauty versenyzők is megmérettethetik magukat.

A szervezők emellett több más sporteseményt is szerveznek, mint például a Fekvenyomó és Felhúzó Balaton Kupa, a CrossFit, a Street Work Out Bajnokság, a Strand Birkózó Kupa, vagy a Ritmus Csapatok Tánc Bajnokság.

Ezért az eseményen egészségügyi szűréseket is biztosítanak a látogatóknak, valamint szakértők prevenciós tanácsokkal látják majd el őket.

Bár a rendezvényre a belépés ingyenes, a strand belépőjegy megvásárlása szükséges.