– A lányok három fordulóban mutathatták meg szépségüket – mondta el kérdésünkre Varga Lusy, az esemény főszervezője. – Elsőként egy dark fitness short és trikó kombinációban vonultak fel, majd egy Lelosi-szettben. Ez egy strandszoknyából, és egy csőtopból állt. Végül pedig minden szépség egy királykék bikiniben vonult végig a kifutón.

Nehéz dolga volt a népes, 25 ítészből álló zsűrinek, hiszen mindegyik lány nagyon szép volt. A zsűri elnöke Varga Ferenc, illetve Schifter Éva voltak. Híres celebek is segítették a zsűri munkáját. Többek között Kucsera Gábor, Ungvári Miklós, Kárász Tamás, Badalik Szabolcs, Richter József is a zsűriben foglalt helyet.

Végül a IV. Olympians Beach Szépségkirálynője a budapesti Kiss Ágnes lett. Első udvarhölgye a kaposvári Jeges Jázmin, míg második udvarhölgye Veress Eszter Emőke lett. Ő egyben a közönségdíjat is begyűjthette a versenyen. A versenyen megválasztották a Best Body kategória legszebbjét is, ő Kummer Melinda lett.

– A versenyről egyik lány sem távozott üres kézzel – folytatta Varga Lusy. – De a helyezettek igazán parádés ajándékoknak örülhettek. A reklámszerződésk mellett ékszereket, utazásokat, telefonokat és autóhasználatot is kaptak. A szépségkirálynő pedig kivívta a jogot, hogy egy országos szépségversenyen is indulhasson.