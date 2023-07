A közlemény kitér arra is ,hogy az esemény évről évre élénkíti a helyi gazdaságot is, hisz a szolgáltatók, a vendéglátással, szálláskiadással, taxizással foglalkozó vállalkozók ilyenkor jelentős plusz bevételhez jutnak. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint egy ilyen, nemzetközi szinten is jegyzett rendezvénynek ráadásul hatalmas kampányereje van, hisz felhívja a figyelmet a balatoni régióra, mint turisztikai desztinációra. Rengeteg olyan fiatal érkezik, akik, ha nem lenne a fesztivál, nem feltétlenül Magyarországot választanák a kikapcsolódás céljául.