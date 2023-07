– Le a kalappal a házigazdák előtt, az időjárást is elintézték – mondta nevetve Bera József, a somodori hagyományőrző egyesület vezetője. – Jó, hogy ilyen sokan együtt vagyunk, s nem véletlen, hogy a hangulatos fesztivál híre távolabbi településekre is eljut. A betakarítás manapság is nehéz, de régen különösen emberpróbáló, kemény feladat volt, a hőség, a por, s a reggeltől estig tartó fizikai munka nagyon megviselte az aratókat. Szerintem fontos, hogy a mai fiatalok is tisztában legyenek a hagyományainkkal – tette hozzá a hagyományőrző.

Reggelivel kínálták a vendégeket, a szalonnán és töpörtyűn kívül friss langallót is falatozhattak. Gyurik Attila fiadi polgármester fogadta az egymás után érkező résztvevőket, s azt mondta: az aratófesztivál nem csak a hagyományőrzést segíti, hanem közösséget is épít. Szajcz Adrián, a somogyi közgyűlés alelnöke köszöntötte a rendezvény résztvevőit, s Györfi Sándor plébános mondott áldást. A szombati rendezvényre a somogybabodi, a nágocsi, a patalomi és a somodori vendégeken kívül bábonymegyeri, kisbárapáti, tabi és gamási érdeklődőket is vártak.

– Jó éles legyen a kasza, s alacsony tarlót kell hagyni – a somogybabodi Kurucz Lajos szerint aki egyszer elsajátította az aratás fortélyait, az hosszú évek múlva sem felejti el. A 79 esztendős somogybabodi férfi, aki már sok versenyen bizonyította kiemelkedő tudását, ezúttal is precízen kaszált.