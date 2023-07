Sőt Siófoknál kettős szivárvány alakult ki, ami egy különleges jelenség.

Főként az északi partról nyújtott pazar látványt. Balatonfüreden a 198. Anna-bál kezdő pillanatait is megszínesítette a szivárvány:

Mi az a kettős szivárvány?

Most is láthattuk, hogy a vastagabb szivárvány mellett egy másodlagos jelenség is látható volt. Ez a kettős szivárvány. Kettős vagy dupla szivárvány akkor fordul elő, ha a fény kétszer törik meg, a vízcseppen belül is visszatükröződik (vagyis kettős tükröződés jön létre), és 50-53°-os szögben távozik.

A második tükröződés eredményeként a külső szivárvány színei fordítva jelennek meg, így az ibolya kívülre, a vörös pedig belülre kerül, illetve halványabban is láthatók.

Fotó: Krausz Andrea/likeBalaton.hu

Nyitókép: Krausz Andrea/likeBalaton.hu