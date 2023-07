A fejlesztésre Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz programban pályázott sikerrel a település. Június végén megkötötték a kivitelezési szerződést a nyertes pályázóval. Megtörtént a munkaterület hivatalos átadása is; a kivitelezőnek hat hónap áll majd rendelkezésére a munka elvégzésére.

A projekt keretében megújulnak a belterületi zöldterületek, klímajavító, árnyékoló lombhullató, klímatűrő fajokból fasorokat telepítenek. Közösségi okospontokat is kialakítanak a települési központban. A támogatásból a sportterületeket is fejlesztik, amelyek mind az iskolai testnevelésórák, mind a települési tömegsport számára új lehetőséget nyitnak.

A balesetveszélyessé vált aszfaltos kézilabdapálya helyén rekortán multifunkcionális pálya és futókör épül, a szabadtéri tornapark új sportolási lehetőséget teremt a szabadtéri fitneszeszközökkel. A szabványos kézilabdapályán a kispályás futball is megfér a kosárlabdával, a röplabdával és a tollaslabdával együtt.