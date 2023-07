Az öt éve elhunyt Geszti János élete és munkássága előtt tisztelgő könyv bemutatóján mintegy százan vettek részt.

Jó kedélyű, ember- és állatbarát, empatikus, lojális, közösségépítő, és szakmailag széles tudással rendelkező személyiségként jellemezték barátai, gyermekkori barátai, munkatársai, ismerősei Geszti Jánost, akire máig szívesen emlékeznek a településen.

A könyvbemutatón Neszményi Zsolt főispán arról beszélt, hogy Geszti János kerületi főállatorvosként maximalista volt a munkájában, amit kellő alapossággal és felkészültséggel végzett, miközben empáti­ájával és humorával a felmerülő problémákat is kitűnően kezelte. Vezetőként munkatársaiból igyekezett összetartó, egymást segítő közösséget kovácsolni. Fontosnak érezte, hogy kollégái a mindennapi munkakapcsolatukon túl is kötődjenek egymáshoz.

Geszti János 1944. december 26-án született a Nyitra vármegyei Szelőcén. Gyermekéveit Csákváron töltötte, a bicskei gimnáziumban érettségizett. 1965-ben kezdte meg tanulmányait a budapesti Állatorvostudományi Egyetemen, ahol 1970-ben szerzett diplomát. Tanulmányai befejeztével, friss házasként Somogyváron telepedett le feleségével, ahol üzemi állatorvosként kezdett dolgozni a somogyvári tsz.-ben. 1994-től hatósági állatorvosként, 2004-től nyugdíjba vonulásáig pedig mint marcali kerületi főállatorvos teljesített szolgálatot azzal, hogy szakmai tekintélye, ismertsége messze túlnőtt a kerület határain. 2010-től, a hatósági szolgálatból való nyugdíjba vonulását követően visszatért a praxishoz és aktívan művelte hivatását.

Gyakorló állatorvosként főként a gazdasági haszonállatok, ezen belül is a szarvasmarhák egészségvédelmével foglalkozott.



Fotó: Kovács Tibor