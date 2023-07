Egy szemkötő a szemre, és máris eleget tehetek a résztvevők a vacsorameghívásnak. A helyszínt sem látták és az oda vezető útvonalat sem.

– A közlekedést érdemes vakon kipróbálni, már úgy jut be mindenki szemtakaróban az éterembe és egyedileg ugyan segítjük, de nem karonfogva, hanem irányítva. Lehet lépcsőzést, liftezést is választani, de lehet a folyosón is egyszerűen bejutni. Maga az étkezés is sok kihívást jelent. Vizet tölteni kancsóból, egyáltalán késel villával enni úgy, hogy lehetőleg a tányérban maradjon az étel. Egy jelenléti ív aláírása is az estéhez tartozik, aki pedig szeretne, a fizetést is kipróbálhatja látássérültként – mondta Dobos Csilla, a Ki-Látás Alapítvány szakmai vezetője. Az alapítvány felnőtt látássérültek elemi rehabilitációjával foglalkozik. Az önálló életvitel kialakítását segítik, a közlekedés, az önkiszolgálás, a számítógép-, a telefonhasználat területén. Rendelkeznek pszichológussal, és szociális munkással. A kaposvári Láthatatlan vacsorát szemléletformáló alkalomnak szánták.