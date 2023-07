Összesen hat új taggal gyarapodott júliusig a Mernye-Geszti Kertbarátok Egyesülete. A több mint 40 éve működő csapatnak 52 tagja van, s nemrég jutai, igali és szentgáloskéri érdeklődőket is felvettek. Rajtuk kívül 15 pártoló tag is bekapcsolódik a munkába. Vékony Zoltán elnök azt mondta: az új szakmai ismeretek átadásán kívül a közösségi kapcsolatokat is erősítik.