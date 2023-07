„A Természet, ahogy én látom” címmel július 14-én megnyílt Horváth Erzsébet természetfotó kiállítása a Fonyódi Kulturális Központban (Ady Endre u. 17.).

A bemutatott - 24 fotóból álló - képanyag 10 év hazai, valamint külföldi alkotói munka eredménye és témáját tekintve is széles skálán mozog.

A SEFAG ZRT özösségi oldalán be is mutatja az érdeklődőknek az alkotót:

"Bemutatjuk az alkotót, a civilben állatorvos Horváth Erzsébetet, akinek a fonyódi kiállításon kívül ez idáig két önálló tárlata volt, Angyalföldön és Újpesten láthatták fotóit az érdeklődők. Rendszeresen részt vesz pályázatokon is és számos hazai, valamint nemzetközi (pl. montenegrói, olasz) elismerésben részesült már. Képeivel találkozhatunk a Varázslatos Magyarország oldalain és fotói évek óta állandó szereplői a Cseh-Magyar fotókiállításnak, emellett célja, hogy a közeljövőben megszerezze a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség rangos AFIAP címét is.

A kiállítás augusztus 14-ig tekinthető meg.

„Motivációm a fotózáshoz a természetben kint töltött idő, az állatok viselkedésének megfigyelése, illetve az, hogy olyan fotós társakkal legyek együtt, akikkel azonos hullámhosszon vagyunk. Szeretem megmutatni másoknak az elkészült képeket, és így nekik is örömet szerezni. Az utóbbi időben elért sikerek a pályázatokon, csak hab a tortán, nem ez a cél.

Kedvenc témám a madarak, őket fotózom legtöbbet. Közülük is a jégmadár, és a lunda. A villámgyors madarak röptét, és szitálását elkapni, nagy kihívás. Persze saját kutyámat is imádom fotózni. Egykor „goldimmal” évekig jártunk kutyaiskolába, csak a szórakozás kedvéért, ahogy apportíroztak, a szünetekben egymással játszottak, mindkettőnknek nagy élmény volt. Persze legtöbbször fotóztam is őket, a magam és a társak örömére.

Régebben a munkámmal összefüggésben rengeteget utaztam, 2014-19-ig pedig szervezett fotóstúrákon vettem részt, voltam Erdélyben, Toscana-ban, Provance-ban, Dél-Afrikában, Norvégiában, Izlandon, Angliában. Idén januárban a Bajor Erdőben fotóztam és októberben fotós barátaimmal a Dolomitokba készülök. Ezeken az utakon a jó társaság nekem legalább olyan fontos, mint maga a fotótéma. Magyarországon belül is rengeteg hely van még, amit fel kell derítenem. Őszi témám a szarvasbőgés lesz.

A természetfotózás nagy örömet ad nekem, nem pusztán hobbi, hanem már szenvedély is. Nem tudnék nélküle élni, mint ahogy kutya nélkül sem. Ahogy szokták mondani: lehet kutya nélkül élni, de nem érdemes, nekem ilyen a fotózás is...”