Vélhetően egy teherautóról esett le nagyobb mennyiségű dobozos sör a kaposvári Áchim András utcai körforgalomban szerda délelőtt. A portéka be is terítette az utat. Nem telt el sok idő és a szemfüles járókelők már válogattak is a különböző márkák közül.

Fotók: Lang Róbert