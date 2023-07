– A veszprémi vár a szívem csücske. Itt csattant el az első csók, itt voltam középiskolás, a kisfiamat is ide hoztam először babakocsival – mondta Lékai-Kiss Ramóna színész-műsorvezető, a veszprémi várnegyed megújításának nagykövete.

Az ismert tévés Veszprémben született, ott töltötte gyermekkorát, illetve férjével, Lékai Máté kézilabdázóval és kisfiukkal is több éven át éltek a megyeszékhelyen.

A színész-műsorvezető Vörös Tamással, a Veszprémi Főegyházmegye főépítészével és Illés Virág turisztikai vezetővel járta be a megújult várnegyedet, többek között az Érseki Palota turisták által is látogatható termeit.

– Veszprém igazi ékköve Magyarországnak. Most, hogy hosszabb idő után visszatértem a várba, még inkább így gondolom. Nagyon sokszor jártam itt kicsiként, nagyként, anyukaként, kisgyerekkel, a férjemmel, a szüleimmel, a barátaimmal, a mostani látogatás azonban olyan élmény volt, ami tényleg újat tudott adni – fogalmazott Lékai-Kiss Ramóna.

Különleges túrákra várják a látogatókat

2025-re összesen harmincötezer négyzetméter épített és tízezer négyzetméter szabad terület újul meg a várban

a Veszprémi Főegyházmegye államilag támogatott beruházásának köszönthetően. A projekt első üteme már befejeződött: 18 épület homlokzati, tetőszerkezeti munkái készültek el, és megnyitottak több olyan kertet is, amelyet eddig nem tekinthetett meg a nagyközönség.

A várnegyed ideális úti cél azok számára, akik egy könnyű sétát tennének Veszprém egyik leggyönyörűbb részén, de számos kulturális program és interaktív kiállítás is várja a látogatókat a főegyházmegye Work in Progress 2023 programsorozata részeként.

–Bemutatjuk azokat a területeket, amelyek megújítása még folyamatban van, ezek egyes részeit „sisakos”, vezetett túrán lehet megtekinteni. A látogatók olyan helyszíneket nézhetnek meg, ahová leginkább csak a restaurátorok, festők, régészek juthatnak be – mondta a különleges tárlatvezetésekről Illés Virág, a főegyházmegye turisztikai vezetője.

Lékai-Kiss Ramóna is részt vett a különleges túrán

Olyan helyekre juthattam el, ahová eddig nem lehetett – és ki tudja, hogy valaha lehet-e még. Mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön, vegyen részt a vezetett túrákon, mert ez egy megismételhetetlen élmény – mondta a színész-műsorvezető.

Kiállítások és felújított kápolna-látogatás is várja az érdeklődőket

A túrák mellett a Körmendy Házban és a Biró-Giczey Házban kiállítások várják az érdeklődőket, és hamarosan a megújult Szent György Kápolna is megnyitja kapuit.

– A három megnyitott kert is népszerű a látogatók körében. Ezeken a helyeken kicsit el lehet vonulni, az építészet mellett a természethez is közelebb kerülve – emelte ki. A Veszprémi Főegyházmegye a turisták mellett várja a zarándokcsoportokat és a családokat is – a kisgyermekesek számára baba-mama szobát alakítottak ki a várnegyedben, de a biciklisek is megcélozhatják a várat, hiszen kerékpártároló is elérhető – részletezte Illés Virág.

A Work in Progress 2023 programsorozatról további adatok és látogatói információk ezen az oldalon találhatók, a Veszprémi Főegyházmegye és a várnegyed turisztikai programjait pedig ezen a honlapon követhetik nyomon.

