A szó legjobb értelmében vett megszállottak alkotják a Somogyi Honismereti Egyesület – valljuk meg –, kissé korosodó csapatát. A kor ugyan nem érdem, inkább állapot, ám ez esetben kiváltképp hasznos, hogy érettebb, tapasztaltabb tagok nagycsaládja e jelentős múltú civil szervezet, hiszen így nagyobb rálátással és bölcsességgel tárhatják fel mindazt, ami még feltárható. Szerencsére van hozzá kedvük, erejük. S hogy kutatásaik eredménye miként sűrűsödhet kötetbe, nos, ennek módját is megtalálják a szerzők. A minap tartott honismereti találkozó erősített meg ebben, hiszen a helytörténetírással foglalkozók helyi programokról is számot adtak, valamint a közelmúltban megjelentetett falumonográfiákról, köztük Lesz Gyula szomajomi kötetéről, Frech József és Frech Józsefné Nagyberki című, vaskos munkájáról és más, jelentős helytörténeti vonatkozású kiadványokról. Az is érzékelhető volt: a kutatást továbbra is folytatják. A dombóvári Bodó Imre szülőfalujának, Gölle hajdani szókincsét veszi nagyító alá, a 80 feletti Király Lajos főiskolai tanárnak Facebook-bejegyzései ígérnek igazi csemegét, és Sipos Imre miklósi szerzetes is lelkesen végzi helytörténeti kutatásait. Somogy távol- és közelmúltját „préselik le”, hogy maradandó jelet hagyjanak az utánunk jövőknek.

Érdekel-e valakit a mesterséges intelligencia korában a somogyi helytörténészek hagyatéka? Hiszem, hogy igen. Kötődésünk alapja a szülőföld; értékeivel, neves és névtelen hőseivel, lepréselt múltjával. Különben oda a jövőnk.