– Kevesen tudják, de valójában egy történelmi pillanat részesei vagyunk most – mondta Seregi János, a Magyar Természetjáró Szövetség elnökhelyettese. – A szövetség 2017-ben elnyert 3,5 milliárd forintos uniós pályázatának utolsó megvalósult elemét adjuk át ma.

Arról is szólt: a híd a gyalogosok és a kerékpárosok számára 365 napon keresztül nyújt biztonságos belépési pontot a gyönyörű zöld területre és azt kívánta, hogy a híd valóságban és képletesen is nyújtson átjutást mindannyiunknak a természetbe, abba a közegbe, ahol a testileg lelkileg is regenerálódhat minden korosztály. Szita Károly, Kaposvár polgármestere részletesen felidézte a Deseda történetét, s elődeink egy csodálatos táji környezetet alakítottak ki. Arról is szólt: ez kötelezettséget is rótt az önkormányzatra, s a város évről évre próbálja fejleszteni.