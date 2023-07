Arra is felhívta a figyelmet, hogy a program részeként három héten belül megkezdődik az aknafedlapok cseréje is a városban, amelyre 200 millió forintot fordítanak a keretből. Felújítanak külterületi, ám lakott utakat is 263 millió forintból. További 110 millió forintból a megkopott útburkolati jeleket festik fel városszerte.

– Örülünk, hogy elkészült az útburkolat. Eddig megértük a kátyúkat kerülgetni, most azonban rollerezni is lehet már a Duna utcában – mondta Füziné Sipos Mária, Duna utcai lakó.

Szeretnél többet megtudni az E-roller szabályos használatáról? Ne hagyd ki beszélgetésünket a témában: