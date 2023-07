Ádám-Éva bőr- és Anna kismamaruhája, valamint Illés palástja kapcsán a 7–14 éves csokonyai és visontai gyerekek nagy figyelemmel hallgatták az igei alkalmakon Oláh Lajos helyi lelkipásztor tanítását.

Fodorné Ráskó Éva, a visontai gyülekezet lelkészének foglalkozásán szintén a csokonyai parókián új énekeket tanult a húsz táborozó, és vizuális információval szolgálva ppt-s előadást is tartott a barátságról. Minden nap sokat énekeltek Fehér Lászlóné kántor-gondnok segítségével, és rengeteg játékos feladat várta a diákokat – tudtuk meg Papp Edina főszervezőtől, aki református hittant tanít a csokonyavisontai iskolában. Természetesen apró ajándékokkal jutalmazták a tudást, az ügyességet… Többek közt kincset kerestek, kukoricacsuhéból elkészítették Annát és gyermekét, Sámuelt, építettek csutkavárat, magokat, illetve terményeket ismertek fel. A heti programba beiktattak strandolást is, de élvezték Radics Hanna művészeti középiskolába járó diák rajzos foglalkozását is.

„És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben” – ez volt az ötnapos együttlét vezérigéje. A mindennapos étkezés költségeihez nagymértékben hozzájárult az egyházmegye és a Bethlen Gábor Alap. A résztvevők örömére Balázs Béla idős református testvér is adakozott. Az utolsó napon a csokonyai parókia udvarán tábortüzet raktak a gyerekek és hozzátartozóik. Majd a táborzáró istentiszteleten előadták a tanult énekeket.

Közös istentisztelettel zárták a hittantábort.