Sajnos még ma is sokan lenézik a falunapokat. Leginkább azok, akik nem ismerik a falusi létet, az ott élők gondolkodását, értékeit. Akik nem tudják, hogy igazából ezeken a településeken tartják életben hagyományainkat, népi kultúránkat, gasztronómiánkat, identitásukat – mondta el a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke.

Huszti Gábor kiemelte: minden népnek van néhány olyan ünnepe, amelyeknek összetartó ereje megkérdőjelezhetetlen. Lehetnek éles vitáink, merőben eltérhet egymástól az értékrendünk, gondolkodhatunk napjaink kérdéseiről egészen különböző módon, mégis akad a történelmünkben néhány olyan kiemelkedő teljesítmény, ami előtt mindenkinek fejet illik hajtania. Ám nemcsak állami ünnepeink összetartó ereje megkérdőjelezhetetlen, hanem a kisebb közösségek összejövetelei, ünnepei is az összetartozást sugallják.

A falunapon megmozdul a település apraja-nagyja, hazatérnek az elköltözött családtagok, rég látott rokonok érkeznek látogatóba. Ezek az események kiválóan alkalmasak a szórakozásra, a pihenésre, a nagy találkozásokra, de a programok alapján talán arra is, hogy felfedezzük, megismerjük a helybeliek és a környékbeliek értékeit. Ahogy én is, minden bizonnyal sokan mások is úgy tekintik ma már a falunapot, mint a megnyugvás, megbékélés és az újrakezdés idejét, hiszen ezen az ünnepen nem a politikai hovatartozás kerül előtérbe, nem azt keressük, ami szétválaszt, hanem ami összeköt bennünket. A vármegyét járva több falunapon is részt vettem az elmúlt években és idén is, és mindegyik alkalommal jó volt látni, hogy ezeken a településeken még fontosak hagyományaink, fontosak a közösségek, melyek szerencsére egyre erősebbek lettek az elmúlt években.

Huszti Gábor szerint összekovácsolnak ezek a rendezvények, erősítik a településeken élők hitét, bizalmát és nem utolsósorban nemzeti öntudatát és somogyi identitását is.

– Bízom benne, hogy egyre többen lesznek, akik hozzám hasonlóan tekintenek már a falunapokra, és a jót, a követendőt keresik benne. Köszönet jár valamennyiüknek, akik ápolják hagyományainkat, s viszik jó hírét Somogynak!