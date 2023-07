Szekér Andrea, az ordacsehi polgármesteri hivatal munkatársa kísérte figyelemmel a gólyacsalád történetét, és elmondta, hogy többször segítséget kellett nyújtani a megsérült madaraknak.

– A múlt héten a szülőpár egyik tagjának eltörött a lába, emiatt riasztottuk a madármentőket – mondta az édesanya. – Egy Gólyadoktor nevű szolgáltatással szállították el a természetvédők Székesfehérvárra. A napokban a másik szülőmadár is pórul járt. A szomszéd hívta az önkormányzatot, hogy a gólya a templomkertben verdes, de felrepülni nem képes. Kiderült, hogy ennek a madárnak a szárnya törött el. Hívtuk a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot, meg is érkezett a természetvédelmi őr. Erősítésül a fonyódligeti látogatóközpont természetvédelmi munkatársa is eljött. A törött szárnyű gólyát óvatosan bekerítették és befogták, vigyázva egy zsákba helyezték, de a feje kint volt. Ezután muszáj volt elszállítani a három fiókát is, mert a szüleik nélkül elpusztultak volna. Az E.ON-tól kértünk segítséget, az áramszolgáltató szakemberei egy kosaras emelővel hozták le a kölyökgólyákat a fészekből.

Azóta a székesfehérvári madármentő központban együtt van a gólyacsalád, és várják, hogy a sérült szülők felépüljenek, közben a fiatal gólyákat is etetik és gondozzák a nemzeti park munkatársai. Ennek a faluban élők is nagyon örülnek, hiszen sok ordacsehi gyönyörködik a gólyák jelenlétében. A közelben lakók és az önkormányzat munkatársai mindig segítenek a madarakon, tavaly akkor kellett beavatkozniuk, amikor egy kis gólya kipottyant a fészekből.