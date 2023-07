A két világháború között kezdte kitermelni a kavicsot a saját földjén Windisch János helyi gazdálkodó, akit gazdag Windischnek emlegettek a faluban. Hortobágyi Ferenc nagyapja volt a gazdag Windisch testvére, a család szegény ágán. A tulajdonos ökrös fogatokkal hordta a kavicsot az állomásra, kézzel lapátolták a sódert a vagonokba. A két világháború előtt úgy hívták a tavat a gyékényesiek, hogy a „Windisch gödre”.

– A tó egyre mélyült, és amikor az édesanyám és a nagynéném már nagyobbak voltak, lehetett fürödni, 1935–38 táján – idézte fel a családi emlékeket Hortobágyi Ferenc. – Később a német csapatoknak is itt bányászták a sódert, mert sok betonerődöt kellett építeni. Nem csak a vasutat, a kavicsbányát is őrizték a német katonák légvédelmi ütegei. Jancsi bácsi okos ember volt, de az államosítással elvették tőle a területet.

Gyerekkoromban volt nagy Kotró és kis Kotró, ahol kotrógépekkel kotorták ki a kavicsot, és egy lefektetett sínpár vezetett a parton, és ahogy a bánya terjeszkedett, utánaépítették. Egy kis mozdonya volt az állami bányának, az húzta a nagy állomásra a sóderes kocsikat.

Kezdetben megkötések nélkül használhatták a horgászok a tavat. Amikor az öccsével horgásztak, ha éjjel nyolc lámpa égett a parton, akkor már azt mondták, hogy milyen sokan vannak. El volt választva a kis Kotró a nagytól, de aztán összekotorták. Már akkor volt néhány kalyiba a parton, és az 1970-es években egyre több lett. Aztán a gyékényesi tanács csináltatott a kiserdő alatt egy strandot, ki is betonozták, lépcsőt építettek hozzá, hogy ne fürödjenek máshol az emberek, mert többen belefulladtak a mély és hideg vízbe.

Egy jól úszó falubeli gim­nazistát fogadtak fel úszómesternek, öltözőkabinok is voltak. De amikor egy határőr belefulladt a tóba, megtiltották a fürdést.