Lassan egy évtizede lesz, hogy véget ért a balatoni horgász-halász háború. A régebb óta horgászók többsége addig mindig a halászokat okolta, ha az adott napon vagy időszakban éppen nem fogott halat. 2014-től megkezdődött az új világ, a Balaton – mint horgászvíz – a horgászoké! Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy a magyar tenger igazi horgászparadicsom sokféle halával, egyre növekvő sporthorgász táborával és egyre ígéretesebb horgászélményeivel. Az eredmény persze nincs ingyen, rengeteg munka, kitartás és sok-sok azonos irányba ható emberi cselekedet szükséges ahhoz, hogy a horgászvilág egyik szent helye legyen a Balaton. Mindez jelentős részben köszönhető Szári Zsoltnak és csapatának, hogy soha, még a legnehezebb helyzetben sem adták fel a szakmaiság elveit még időlegesen sem. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt tervszerű tevékenységének köszönhetően a tó halállománya egészen kiváló. Ponty, süllő, garda, balin és keszegfélék mellett szép számban került már a Balatonba csuka és menyhal is. Az ősi balatoni horgászmódszerek mellett a mai modern finomszerelékes és bojlis horgászat is komoly eredményekkel kecsegtet, és akkor még nem ejtettünk szót a pergetésről.

Emlékszem, még annak idején milyen hatást váltott ki Kozári Miklósnak, a horgászok doyenjének, - aki akkortájt a Magyar Horgászszövetség alelnöke is volt, - egyetlen mondata, amelyben arról beszélt: „a Balaton horgászvíz, a horgász pedig 11 hónapon át fizető turista”. Az eltelt idő a szakmaiságot igazolta, ám tagadhatatlanul fennmaradt és talán örök érvényűen fenn is marad, hogy a horgász is és a fürdőző is ember, s ebbéli létükből kialakulhatnak konfliktusok.

Amíg a fürdőző a tó hőmérséklete által nyújtott egyedi élmények hívására megy a vízbe, addig a horgász partról vagy csónakból vallatja a vizet a zsákmány reményében. A fürdőző „szezonja” rövidebb, a horgászé hosszabb, ám egy adott időszakban összeér, s ebből származhatnak problémák.

Biztató, hogy egyre több a jó megoldás. A fürdőzők és a horgászok egyre inkább tiszteletben tartják egymás elfoglaltságát, egyre több strandra engedik be a horgászokat főleg a balatoni főszezonon kívül, a horgászok pedig egyre inkább igyekeznek rendet tartani maguk körül. Már ritkán mérgesedik el a helyzet, ha egy-egy helyen a stégeket kiszedő önkormányzati emberek találnak néhány vízbe szakadt horgot is…

Szóval az emberség próbája ez! Ha megpróbáljuk, akár kiderülhet az is: megy ez, emberek!