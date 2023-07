Werner Józsefné polgármester elmondta, hiánypótló a fejlesztés, melyre hosszú ideje várnak már.

– Jelenleg is van egy közösségi házunk, amit a régi könnyűszerkezetes varrodából alakítottunk ki, azonban az épület nem minden programnak méltó helyszíne – mondta Werner Józsefné. – Az új művelődési házat a könyvtár épületből alakítjuk ki. A szakemberek a tetejét lebontják, ráhúznak még egy szintet, és hozzáépítenek egy nagyobb színháztermet. Egyszerre nagyjából háromszáz embert tud majd befogadni a művelődési ház. Azt tervezzük, hogy több zenei és színházi előadást is „elhozunk” a faluba, és a helyi közösségnek is lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra – tette hozzá Werner Józsefné.

A beruházásra azonban egyelőre még várni kell. Várhatóan csak jövőre kezdik el építeni a művelődési házat a településen.

Háromszáz millió forintot nyert Andocs új művelődési házra.