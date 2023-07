– Mit csinál egy rotarysta?

– A Rotary lényegében egy barátságra alapozott önzetlen szolgálat. Kéthetente találkozunk, beszélgetünk és természetesen megtervezzük a programokat. Ha kell, változtatunk, általában munkacsoportokat szervezünk. Jelenleg 26 tagunk van, ez országos viszonylatban is figyelemre méltó szám. A Rotary a világ egyik legnagyobb civil szervezete. A kaposvári klub 2010-ben alakult, Kopa János professzor volt az alapító elnök. Megtiszteltetés, hogy a nyomdokaiba léphettünk. A Kaposvári rotarysták is komoly terhet vesznek a vállaikra, hiszen ők a megértés és a jó nagykövetei. Ebben a világban nem könnyű megértőnek és jónak lenni, hát még azt közvetíteni.

– Mi a titkuk?

– Az, hogy nincs titok! A feladat, amit vállalunk, valóban komoly, de azt gondolom: ha valaki eljut valahol egy szintre, az kell, hogy figyeljen a környezetére, a körülötte élőkre is, és ha tud, akkor segítsen. A mi munkánkat ez a vezérgondolat határozza meg. Vannak olyan programjaink, amelyek már régebb óta tartanak, s mindig vannak olyanok is, amelyeket az adott elnök emel be a gyakorlatba, hiszen ezek éppen az ő személyiségét tükrözik.

– Milyen úgymond programjaik vannak?

– Az egyik ilyen például a somogyvári iskola támogatása, vagy például új programunk egy jótékonysági futás szervezése, amely tagadhatatlanul a sportos énemhez is kapcsolódik. Ezt együtt csináljuk a városi önkormányzattal, s része lesz az Egészséges Kaposvárért programnak is.

– Segít vagy gátol, hogy a klubnak különböző foglalkozású, életkorú és habitusú tagjai vannak? Könnyű egyről a kettőre jutni?

– Nem minden esetben. Éppen ezért fontos például az adott elnök személye. Ha visszanézünk az elmúlt évekre, akkor azt látjuk, hogy lényegében ugyanazzal a törzstagsággal mennyire sokszínű munkát végeztünk. És ez így van jól. Cégvezetők, tulajdonosok, pedagógusok, orvosok, ügyvédek és még sokan mások a tagjaink, így a közös döntésben is sokféle szempontot kell mérlegelni. Ráadásul elfoglalt emberekről van szó.

– A mindenkori elnöknek igyekeznie kell, hiszen egy évre kap bizalmat. Ez áldás vagy átok?

– Egy kormánykerék a logónk, amelyen évente fordítunk. Ezért is kell az elnöki programnak rövidnek, érthetőnek és motiválónak lennie.

– Mi az ön programja három szóban?

– Tehetség, egészség, környezetvédelem.

– Akkor olyan nagyot nem lehet álmodni…

– De lehet, csak meg kell valósítani. A rotarysták minden helyzetben segítik egymást, az elnöküket, mert a cél a fontos. Mi tettekben mérjük az eredményeinket.

– Vagyis hogy tudtak segíteni vagy nem tudtak?

– Lehet így is fogalmazni, de a lényeg az, hogy amit vállaltunk, azt teljesítsük, s ebben soha nem volt hiba.

– A szép célok méltánylandók, de az önök programjainak kőkemény anyagi vonzatai is vannak. Hogyan tudják megteremteni az anyagi forrást?

– Sokat segítenek a kaposvári nagy cégek, vagy azok a kezdeményezések, amelyek lehetőséget adnak támogatások gyűjtésére. Például a Csiky Gergely Színházzal való együttműködés keretében szerveztünk egy olyan színházi előadást, amelynek a jegyértékesítését a Rotary végezte. Erre az ország legtávolabbi pontjairól is érkeztek rotarysták, sőt, hoztak magukkal vendégeket is. A jegyek árát is hozzáigazítottuk a jótékonysági rendezvényhez, s ezen túl is lehetett támogatni az eseményt. A lényeg, hogy csak ebből összejött több mint másfél millió forint, ami mellett a többi adomány is segített.

– Van utánpótlás? Milyen a kor­összetétel?

– Szerencsére mi jó helyzetben vagyunk, vannak fiatalok, középkorúak és idősebbek egyaránt a tagok között, akik lelkesek, szívesen kiveszik a részüket a feladatokból. Ugyanakkor nincs felső korhatár, mert szükség van a régebbi tagok tapasztalatára is.

– Egy nemzetközi szervezetről beszélünk. Mi a különbség például a londoni és a kaposvári Rotary között?

– Előző elnökünk, Wimal Morapitiye nagyon sokat segített és sok újat hozott ezen a téren is. Találtunk számos külföldi ötletet, amit át lehet venni, de a magyar rotarysták is nagyon ügyesek. A külföldiek, a londoniak jók például a nagy rendezvények szervezésében. Ezt hasznosítjuk mi is a jótékonysági futások szervezésében. Sokat segít az is, hogy szoros az együttműködés a környékbeli klubokkal. Tanulni mindenkitől lehet. Mi a Kaposváron tanuló, tehetséges, de rászoruló középiskolás tanulók támogatására figyelünk kiemelten.

– Hogyan jutnak el a tehetségekhez?

– Szerencsére Marek Györgyi tanár is tagunk. Sokan ismerik őt, és ő is sokakat ismer. Legutóbb hat tanulót támogattunk a bálunk bevételéből. Azért segítünk, hogy akik támogatást kapnak, azok vigyék tovább ezt a mentalitást. Mert ha te kapsz, akkor azt nem annak kell visszaadnod, akitől kaptad, hanem másoknak, akiknek ez segít.

– Az egészség is kulcsszó. Mit tudnak tenni ezért?

– Az Egészséges Kaposvárért programhoz kapcsolódóan is több előadást szerveztünk, legutóbb Kopa Zsolt a férfigondokról, míg Kanizsai Melinda a zeneterápiáról beszélt. Az egészségtudatos tevékenység keretében arra törekszünk, hogy minél több embernek segítsünk még a baj kialakulása előtt, majd abban, hogy gyorsan lehessen cselekedni.

– Van mit tenni az egészségünkért. Mit ajánl az orvos énje?

– Kaposváron szerencsére van szűrési pont, ez fontos a megelőzésben. Országosan is sok a tennivaló. Fontos az információk eljuttatása, a meg­győzés, és a példamutatás. Mindenki mozogjon szabadtéren is, figyeljen a környezetére, onnan kezdje, ahol tart, mert így hosszú éveket tud hozzáadni az egészségben töltött éveihez.

Maratont fut az orvosigazgató

Arra a kérdésre, hogy miként mutat példát a Rotary klub elnöke, az orvosigazgató az egészséges életmód terén, Káposztás Zsolt úgy felelt, ha arra kíváncsi, hogy vizet prédikálok és bort iszom-e, akkor erre azt tudom mondani: sportos életet éltem és azt is élek, sőt, minden korábbinál intenzívebbet.

– Több mindennel foglalkozom, az egyik a cross fitt, amely egy komplex, összetett műveletsor, nem unalmas, van benne olimpiai súlyemelés, dinamikus mozgás, futás és nagyon sok minden – mondta. – De a fiaimmal részt veszünk Spartan-versenyeken is. Ez 11-12 kilométeres futás legalább 25 akadállyal, sárban kúszás, kötélmászás, csimpaszkodás. S van egy szuper baráti társaságunk, akikkel részt veszünk a Deseda-maratonon úgy, hogy mindenki vállal legalább egy 14 kilométeres Deseda-kört. Ez komoly csapatmunka, s még a pólóinkon is igyekszünk különböző feliratokkal másokat is lelkesíteni a mozgás és az elkötelezett környezetbarátság érdekében.