A Siófoki Kosársuli Egyesület programk arra ösztönzi a gyerekeket, hogy a rendszeres testmozgást beépítsék a mindennapjaikba. A tábor 2. napján nemcsak a kosárlabda játék került terítékre, de lehetőség volt egy másik sportágba is betekinteni. Vendégedzőjük, Szabó Gábor ( Körte ) – 4 danos karate, okleveles aerobik ésjaaero-kickbox edző, gyógymasszőr - is foglalkozott a táborozókkal. Bemutatta és gyakorolták az otthon is végezhető erősítő feladatsort, ösztönözve őket a mindennapos testmozgásra. A változatos foglalkozást élvezték a gyerekek, és a vendégedző visszajelzése is pozitív volt hozzáállásukról és aktivitásukról. A nap végi intenzív játék jól szolgálta motoros képességeik fejlesztését.

Mozogj ma, holnap, holnapután, és az egészség kísérő társadul szegődik!