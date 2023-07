A lábodi Kótai Lajos Általános Iskolába 178 diák jár Lábodról, Nagykorpádról és Rinyabesenyőről. Jelenleg százszázalékos tanári lefedettséggel büszkélkedhetnek, mégis lett egy üres álláshely náluk, miután egy tanító nemrég nyugdíjba ment. A tanítónők közül azonban ketten is visszatérnek GYES-ről, ezért az iskola vezetése inkább felsős szaktanárt szeretne felvenni. A napokban erről meg is jelentetnek egy álláshirdetést. Elsődlegesen matematika-kémia, vagy más reálszakos tanárt keresnek. Előretekintenek ugyanis, s már most keresik az utánpótlást, miután mások is nyugdíjba készülnek a tanáraik közül.

– Nálunk a nyugdíjba vonulás teremt hiányt, erre próbálunk felkészülni, mert a pályaelhagyás nem kimondottan jellemző – mondta Dominkó János igazgató. – Nyilván minden iskola helyzete más, de magunkról elmondhatjuk, hogy a mi tantestületünk fiatal, és folyamatosan megújult az utóbbi években.