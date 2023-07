Rajta kívül több mint tucatnyi vasmunkás vett részt a találkozón, akik az ország szinte minden tájáról érkeztek. Közülük tízen versenyeztek. Takáts Zoltán, a Magyarországi Kovácsmíves Céh Egyesület atyamestere lapunknak elmondta: mesterségük a kihalófélben lévő szakmák közé tartozik, mindezek ellenére nem csak az idősebb generáció, hanem a fiatalok is komolyan érdeklődnek a szakma iránt. – Korábban egy kötelező feladatot csinált mindenki, most a fantáziára van bízva, az alkotások Vésén maradnak, gazdagítva a helyi gyűjteményt – tette hozzá az atyamester.

– Én ötvenöt éve űzöm a mesterséget, de minden alkalommal mikor összejövünk, tanulok valamit, nagy szívfájdalmam, hogy a kovács szakképzésnek jelenleg semmilyen hivatalos formája nincs – jegyezte meg a mester. Bertók László, a település polgármestere elmondta: 21. alkalommal rendezték meg a kovácstalálkozót és a helyi múzeumban több száz alkotást láthattak az érdeklődők. – A dugóhúzón át a kalaptartón át még művészi kivitelezésű angyalka is a tárlat része – tette hozzá a polgármester. A kovácsműhelyben is izzott a parázs. A kaposvári Szabó Tamás szerszámokat javított és fokost, hajlítószerszámot készített. – Takács Péter bácsi patkolókovács a honvédségnél rákos paták gyógyítását is megtanulta, gyerekként sok tőrkést kaptam tőle, sokat tanított, de a harminchét kilómmal nem sok esélyem volt kovácsnak lenni, de a fém szeretete végig kísérte az életemet – mondta el Szabó Tamás.

Huszti Gábor, a vármegyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében kiemelte: a kovács mesterséget bemutató rendezvény Somogy egyik legrégebbi hagyománnyal bíró és a mai napig működő eseménye, ahol érezhető a szakma iránti szeretet. Az egész napos, ingyenes rendezvényen több kísérőprogrammal, zenés, táncos műsorokkal várták az érdeklődőket. A kicsik nyuszit is simogathattak, de népi játékokat is kipróbálhattak, valamint körhintán és ugrálóváron szórakozhattak.