Az ápolt kéz ma már nem csak a hölgyek körében népszerű, körmeink állapota pedig egészségügyi problémáinkat is jelzi – erről is szó esik a Sonline.hu hírportálunk podcastműsorában, amelynek ezúttal Oláh Zsuzsanna kaposvári kéz- és láb­ápoló volt a vendége. A fiatal nő hivatásnak tekinti a szakmáját, maximalizmusa és kíváncsisága hajtja, hogy folyamatosan fejlessze tudását. Podcastadásunkban a műkörömépítés rejtelmeibe is bevezetett minket.

Érdekességeket is megtudhatunk tőle, s arról is beszélt, hogy mi mindenről árulkodnak körmeink. – Az ápolt kéz ma már nem csak a hölgyek számára fontos. Az igényes férfiak is egyre több figyelmet szentelnek a kezük ápoltságára – mondta.