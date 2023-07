A magas energiaárak és a tűzifa drágulása miatt a főzdék átlagosan 10-20 százalékot emeltek áraikon.

Csongrádi Zoltán nagyapja, Király János 2021 novemberében hunyt el. Unokája úgy döntött, hogy továbbviszi a családi örökséget és most második szezonját kezdi egyedül a főzdében. – Eddig törkölyt, téli almát, körtét főztem ki, sajnos meggyből és cseresznyéből, valamint barackból sem számítok nagy mennyiségre – mondta el a bérfőzde tulajdonosa. Hozzátette: a keményfát maguk biztosítják a hozzájuk érkezőknek.

– Tavalyhoz képest muszáj volt húsz százalékot emelni, mert a tűzifa ára duplájára nőtt – jegyezte meg Csongrádi Zoltán. Kiemelte, átlagosan 25-30 liter pálinkát főzetnek nála és augusztus elején várható a nagyobb roham rácegresi főzdéjükben.

Nagyüzem van Győrváron, Birkás István pálinkafőzdéjében, aki bérfőzéssel több mint harminc éve foglalkozik, kereskedelmi célra jó tizenöt esztendeje készíti a nemzeti tüzes nedűt.

– Az idén egyszer epret és egy adag körtét főztünk – mondta Csóri Ferenc, az osztopáni bérfőzde egyik tulajdonosa. Hozzátette, a tavaszi fagyok miatt kevesebb a gyümölcs, de bíznak benne, hogy szilvából, szőlőből lesz mit kifőzni. – Idén is literenként ezer forintért főzzük ki a cefrét. Nem emeltünk árat, mert már nem lehet áthárítani a fogyasztókra – tette hozzá.

– A tervek szerint augusztusban indul nálunk a főzés, idén kevesebb gyümölcsre számítunk a tavaszi fagyok miatt. Ráadásul a két héttel ezelőtti jégverés a környéken elverte a szőlő hatvan százalékát – mondta Gadányi Albert, a Medicina Hungarikum résztulajdonosa. Hozzátette, a megnövekedett költségek miatt a táskai főzdéjükben kénytelenek voltak árat emelni.

– Húsz százalékkal emeltünk, a pálinka literjét 1500 forintért főzzük – mondta.

A Pálinka Nemzeti Tanács szerint nehéz év lesz az idei. Negyvenszázalékos áremelés kellene, hogy a költségeket be tudják építeni az árakba. Nagyot nőtt a tűzifa ára és jóval többe kerülnek a pálinkás üvegek is. A tanács népszerűsítő kampányokat tervez és szeretné elérni azt is, hogy a hazai fejlesztési források segítsék a jövőben az ágazatban tevékenykedő vállalkozásokat.