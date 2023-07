A hét végén több haláleset is történt Somogyban. Az autóbalesetek bizonyítják, hogy a közúti közlekedés veszélyes üzem, a vízbefulladások pedig azt jelzik: nem lehet elégszer elmondani a Balatonnál nyaralóknak, hogy a szabadságunk idején se hagyjuk otthon a józan eszünket.

Az M7-es autópálya somogyi szakaszán történt hétvégi balesetben az egyik vétlen sofőr vesztette életét. Bármennyire is odafigyelt, akármennyire is volt esetleg képzett és tartott be minden szabályt, arra nem számíthatott, hogy a másik oldalról, a szalagkorlátot átszakítva nekivágódik egy másik autó, így véve el életét. Az is nehezen fogható fel ép ésszel, hogy Hetesen egy kerékpáros egyszer csak letér az útról, az árokba hajt, s olyan szerencsétlenül esik, hogy egy hídfőnek csapódik és – bármennyit küzdöttek is az életéért – megmenteni már nem tudták. Hogy mi vezetett ehhez az eseménysorhoz, ami egy ember halálát okozta, azt még a rendőrök is kutatják.

A Siófoknál vízbe fúlt fiatal férfi a vízibicikliről ugorhatott a nem is nagyon mély vízbe. Balatonszemesen az idős hölgy a vízben lett rosszul, és hiába próbáltak meg neki segíteni, már nem lehetett mit tenni. A mentésben résztvevő egyik fiatal elmondta, hogy sem a tragédia, sem a következő órákban megérkező vihar nem tudta jobb belátásra téríteni a fürdőzőket, s kitessékelni a viharos Balatonból.

Néha persze elkerülhetetlen az, ami velünk történik, de az egészen biztos, hogy magunk is segíthetünk a sorsnak, vagy legalábbis nem hívjuk ki szándékosan magunk ellen. A felelőtlenség sejthető a tragédiák többségénél.