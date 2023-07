A vasárnapi szentmisét Galambos Ferenc mesztegnyői plébános celebrálta, aki az esős időjárás miatt a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban elvégezte a Szent Kristóf nevéhez kötődő szertartást, majd egyesével megáldotta a járműveket, melyeket ezúttal nemcsak a szenteltvíz, hanem az eső is megáztatta. Ferenc atya a hívekkel együtt imádkozott és kérte Szent Kristóf közbenjárását az úton lévőkért, a közlekedési morál javulásáért, továbbá a balesetmentes közlekedésért, valamint a szerencsés megérkezésért.

Szent Kristóf a népies vallásosság egyik legnépszerűbb alakja a Katolikus Egyházban, ő az utasok, vándorok, és a hajósok védőszentje is. A Magyar Autóklub a biztonságos közlekedésért alapított díját is róla nevezte el. Legismertebb ábrázolása, hogy Kristóf a kis Jézust a vállán viszi át egy erős sodrású folyón. Egy ilyen kis szentképet is kaptak a ministráns gyermekektől azok az autósok, akik elhozták Marcaliba a járműveiket. Mivel az utakon napjainkban is sajnos rengeteg baleset történik, melyek közül sok tragédiákkal végződik, ezért különösen fontos az égiek segítségül hívása és közbenjárása. Természetesen a szerencsétlenségek elkerülésért a közlekedőknek is tenniük kell, például betartják a szabályokat és tekintettel vannak a saját és mások testi épségére.