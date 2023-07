Nálunk júliusban és augusztusban 5-5 diákmunkás dolgozik az államilag támogatott program segítségével – mondta Schmidtné Bakó Tünde, a kaposvári Takáts Gyula könyvtár igazgató-helyettese. – Rajtuk kívül négy középiskolás a kötelező 50 órás közösségi szolgálat keretében látja el a feladatát. A raktárakban segítenek a pakolásnál, digitalizálnak, szkennelnek és az iratrendezésben is részt vesznek.

A kaposvári Virágfürdőben összesen 49 diákmunkással dolgoznak együtt, tájékoztatott a Kapos Holding Zrt. A medencetakarításon kívül úszómesteri és csúszdafelügyelői feladatokat is ellátnak. A legfiatalabb diákmunkás 16, a legidősebb 24 éves.

A kaposvári tejüzemben a nyár derekán kilenc diákmunkást foglalkoztatnak. A fiúk, lányok alapvetően könnyebb fizikai munkát végeznek, s a csomagolásban segítenek.

A kaposvári Fusetech Kft. két telephelyén hét diákdolgozót alkalmaznak. Az összeszerelésen és csomagoláson kívül az irodai feladatokban is helyt állnak, Gazdag Viktória HR-vezető hangsúlyozta: elégedettek a fiatalok munkájával.

Fotó: Lang Róbert



– Somogyban hat településen hét üzletet üzemeltet a Tesco. Lapunkkal közölték: a nyári szezonban minden évben nagyon sok diákot foglalkoztatnak külsős diákszövetkezeti partnereik segítségével. Főként a Balatonhoz közeli üzletekben, a környékről napi bejárással, illetve egyes áruházak esetén szálláslehetőséggel is tudnak náluk dolgozni a fiatalok. Árufeltöltő, pénztáros, bolti eladó, frissáru-pultos, áruházi munkatárs: üzlettípustól és igénytől függően ezekben a munkakörökben foglalkoztatnak diák munkatársakat.

Dakó Roland, a Melódiák régióvezetője azt mondta: 1523 diák dolgozik a közvetítésükkel, közülük több mint 840-en a Balaton-parti településeken. Közülük akadnak olyanok, akik üzletben eladóként vállaltak munkát, mások büfékben, vendéglőkben, éttermekben helyezkedtek el, az élelmiszeripari cégeknél több mint 340 fiatalt foglalkoztatnak a nyáron, s az ipari társaságok is nagyjából 180-an dolgoznak. A fiatalok egy része nyaralásra, más jogosítványra teszi félre a keresetét.

Fotó: Lang Róbert

Ezer fiatal foglalkoztatását segítik

A kormányhivatal tájékoztatása szerint egy forráskiegészítésnek köszönhetően Somogyban az eredeti 130 millió forint helyett 139 millió forint áll rendelkezésre, ami 1037 diák foglalkoztatását teszi lehetővé. – A munkába álló fiatalok 66 százalékát az önkormányzatok és intézményeik foglalkoztatják, a turizmus és a vendéglátás ágazataiban 32 százalék dolgozik, a mezőgazdaság területén a tanulók két százaléka tevékenykedik. A diákok 40 százaléka a vármegyeszékhelyen állt munkába, a Balaton-parti településeken a támogatott munkahelyek 37 százalékát kötötték le eddig, a vármegye déli területein jelenleg 140 diák munkavállalását támogatják.