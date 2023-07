Minden reggel friss zöldséget szednek a közmunkások Somogysárdon.

– Itt érik a paprika, a másikban a paradicsom pirosodik. Minden nap fattyazzuk és gyomláljuk, hogy ilyen szép legyen – vezetett körbe bennünket Kuti Sándorné, aki évek óta dolgozik az önkormányzati kertben. Május harmadikán ültették a fólia alá a palántákat. Szépen beérett a munkájuk gyümölcse, és hamar elkapkodják a helyi és környékbeli lakosok. A kastély bejáratánál nagy a forgalom délelőttönként. – Több rekesz uborkát szedtünk, és már a hét közepe óta van paradicsom is, ebből is pár darab maradt késő délelőttre – tette hozzá.

Szulimán Tiborné kovászolni való uborkát vásárolt. – A sajátom nem lett elég, és vettem egy kicsit, mert itt mindig szép és friss a portéka, és jóval kedvezőbb az ára, mint a piacokon – tette hozzá a somogysárdi nyugdíjas.

Kiss Attila, Somogysárd alpolgármestere elmondta: jelenleg tizenegy közmunkás dolgozik a mezőgazdasági programban. – A fóliák alatt paprikát és paradicsomot termesztünk, de van hagyma, uborka, sütőtök is. A napokban ültetjük a káposztát – tette hozzá az alpolgármester. Megjegyezte: két hete kezdték meg a helyi árusítást, s naponta átlagosan harminc kiló uborkát adnak el. – Van csemege, kovászolni és salátának való uborka. Kápia, erős és tv-paprika mellett paradicsomot is kínálunk – sorolta Kiss Attila.

Fotó: Muzslay Péter



Tizedik éve foglalkoznak a közmunkaprogramban növénytermesztéssel. Kialakítottak egy kisebb gyümölcsöst, s pár év múlva termőre fordulnak a meggy- és szilvafáik.

Somogyban március elsejétől 7 járás 95 településén indult járási startmunka mintaprogram 1116 résztvevővel, mintegy 1,9 milliárd forint támogatásból. A legtöbb településen növénytermesztéssel foglalkoznak, de több faluban állatokat is tartanak.

Sok a tennivaló, minden egyszerre érik

Nemcsak Somogysárdon, hanem Gigén és Somogyfajszon is bőven van tennivaló az önkormányzati kertekben. Bálint Ildikó gigei polgármester elmondta: náluk is a napokban érik be a paprika, paradicsom. Hozzátette: a nagy eső nem kerülte el az önkormányzati kertet, több magot kimosott a földből, de ennek ellenére szépek a növények. Hozzátette: idén is bőségesen ke

rülhet csalamádé, fűszerpaprika a helyiek asztalára. Jut belőle a községi konyhára is, sőt a primőr áruikkal kiállításokon is bemutatkoznak. Somogyfajszon az uborkaszüretet kezdték meg. Sall István polgármester elmondta: a kelevízi önkormányzati boltba is visznek a terményből, és helyben is értékesítenek.

– Nem túl jó ez az év, a párás meleg kedvezett a gombáknak. Sokat kell dolgoznunk azért, hogy legyen elegendő primőr zöldségünk – mondta el lapunknak a polgármester.